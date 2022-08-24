Путин проводит совещание по борьбе с пожарами. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 24 августа, проводит совещание по вопросам борьбы с природными пожарами. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее, 22 августа, в МЧС сообщили, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Смог от них распространяется на территорию Москвы и Подмосковья. В тот же день стало известно, что из столицы в Рязанскую область на тушение пожаров направлены дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, заявлял ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.