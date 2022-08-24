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В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить уровень научной грамотности россиян. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Страдающие средневековьем: еще раз о научных заблуждениях россиян». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие научные заблуждения сегодня наиболее распространены среди россиян? В каких социальных группах люди в большей степени подвержены заблуждениям и почему? Как популяризировать науку и повысить уровень научной грамотности населения?

Участники:

  • Евгения Еньшина, глава национального отделения международного движения «Женщины атомной отрасли»;
  • Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
  • Георгий Малинецкий, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН;
  • Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание»;
  • Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, доцент МГПУ (онлайн);
  • Григорий Тарасевич, шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера», председатель РОО «Летняя Школа».
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