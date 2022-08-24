В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить уровень научной грамотности россиян. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить уровень научной грамотности россиян. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Страдающие средневековьем: еще раз о научных заблуждениях россиян». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие научные заблуждения сегодня наиболее распространены среди россиян? В каких социальных группах люди в большей степени подвержены заблуждениям и почему? Как популяризировать науку и повысить уровень научной грамотности населения?
Участники:
- Евгения Еньшина, глава национального отделения международного движения «Женщины атомной отрасли»;
- Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
- Георгий Малинецкий, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН;
- Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание»;
- Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, доцент МГПУ (онлайн);
- Григорий Тарасевич, шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера», председатель РОО «Летняя Школа».