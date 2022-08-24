В МИЦ «Известия» обсуждают особенности системы здравоохранения в России. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Как вылечить российскую медицину?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О проблемах медицины в России, ожиданиях граждан от функционирования системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне, изменениях в российской медицине в течение последних трех лет, необходимости участия Российской Федерации в ВОЗ говорят: