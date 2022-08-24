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В МИЦ «Известия» обсуждают особенности системы здравоохранения в России. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Как вылечить российскую медицину?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О проблемах медицины в России, ожиданиях граждан от функционирования системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне, изменениях в российской медицине в течение последних трех лет, необходимости участия Российской Федерации в ВОЗ говорят:

  • Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), руководитель партийной фракции в Государственной думе;
  • Геннадий Семигин, сопредседатель партии СРЗП, первый заместитель руководителя партийной фракции в Государственной думе;
  • Николай Новичков, депутат фракции СРЗП в Государственной думе;
  • Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Государственной думе, председатель совета регионального отделения СРЗП в Москве;
  • Владимир Гришин, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации;
  • Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук;
  • Наталия Глущенко, председатель совета регионального отделения СРЗП в Республике Марий Эл (онлайн);
  • Сергей Бирюков, секретарь бюро совета регионального отделения СРЗП во Владимирской области (онлайн);
  • Лариса Егорова, председатель совета регионального отделения СРЗП в Иркутской области (онлайн);
  • Андрей Кузнецов, председатель совета регионального отделения СРЗП в Свердловской области (онлайн);
  • Галина Немцева, председатель совета регионального отделения СРЗП в Томской области (онлайн).
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