В МИЦ «Известия» обсуждают особенности системы здравоохранения в России. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают особенности системы здравоохранения в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Как вылечить российскую медицину?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О проблемах медицины в России, ожиданиях граждан от функционирования системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне, изменениях в российской медицине в течение последних трех лет, необходимости участия Российской Федерации в ВОЗ говорят:
- Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), руководитель партийной фракции в Государственной думе;
- Геннадий Семигин, сопредседатель партии СРЗП, первый заместитель руководителя партийной фракции в Государственной думе;
- Николай Новичков, депутат фракции СРЗП в Государственной думе;
- Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Государственной думе, председатель совета регионального отделения СРЗП в Москве;
- Владимир Гришин, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации;
- Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук;
- Наталия Глущенко, председатель совета регионального отделения СРЗП в Республике Марий Эл (онлайн);
- Сергей Бирюков, секретарь бюро совета регионального отделения СРЗП во Владимирской области (онлайн);
- Лариса Егорова, председатель совета регионального отделения СРЗП в Иркутской области (онлайн);
- Андрей Кузнецов, председатель совета регионального отделения СРЗП в Свердловской области (онлайн);
- Галина Немцева, председатель совета регионального отделения СРЗП в Томской области (онлайн).