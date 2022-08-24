Косачев назвал высказывание Врублевского об убийстве русских позицией Украины

Пока Петр Врублевский остается послом Украины в Казахстане, его слова об убийстве русских являются позицией Украины. Об этом в среду, 24 августа, заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

Он подчеркнул, что Украина никак не отреагировала на высказывания Врублевского.

«До тех пор, пока Врублевский остается послом Украины в Казахстане, (его высказывание, — Ред.) — это и есть официальная позиция государства Украина, а не только сболтнувшего языком ее гражданина то, что давно уже на умах у многих фашиствующих граждан этой страны», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Вице-спикер СФ заявил, что Врублевский оскорбил, унизил и поставил под угрозу физического уничтожения миллионы граждан Казахстана, «помимо любых русских, проживающих в любой стране, включая Украину». Кроме того, Косачев отметил, что государство, допускающее политику геноцида по этническому принципу, не может находиться в составе Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

21 августа в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

Комментируя слова Врублевского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания посла доказывают террористическую и античеловеческую сущность киевского режима.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.

В свою очередь Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата. МИД Казахстана страны выразил Врублевскому протест.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, начатой Россией 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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