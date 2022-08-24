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Появились кадры с места обысков у Евгения Ройзмана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В квартире бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-чиновника проходят обыски. Кадры с места в среду, 24 августа, оказались в распоряжении «Известий».

У дома экс-чиновника дежурят журналисты. Территория оцеплена сотрудниками специальных служб.

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Как стало известно ранее, задержание бывшего градоначальника Екатеринбурга произошло в связи с уголовным делом, которое возбуждено в Москве по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

О проведении следственных действий и задержании Ройзмана сообщали в правоохранительных органах. Затем в благотворительном фонде Ройзмана «Известиям» подтвердили его задержание. Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова добавила, что получила ряд звонков и направляется в фонд и в частный музей Невьянской иконы, чтобы открыть помещения для силовиков.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАПа. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Тогда же бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.

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