Экс-глава МИД Украины назвал цели признания РФ спонсором терроризма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что США и Запад могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма» ради того, чтобы завладеть замороженными активами Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Общественное» 22 августа.

По его мнению, если США признают Россию «государством —спонсором терроризма», это будет не просто статус, это повлечет за собой конкретные юридические последствия. Введение санкций будет происходить проще и быстрее.

Также санкции смогут накладывать на другие страны, которые будут работать с РФ. Кроме того, американские суды смогут «криминализировать» активы россиян, которые сейчас заморожены, а тогда их можно будет конфисковать и использовать для восстановления Украины.

«Если есть решение, что страна признана террористической, представьте, насколько проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США. Решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — сказал Климкин.

Это «мегаважное», как он определил, решение для Киева позволит перечислить Украине ныне замороженные российские активы.

«Это же санкционное ядерное оружие! Это полная конфискация российских активов, $300–400 млрд, сколько там есть, в Россию больше не вернутся», — отметил экс-министр.

15 августа старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин пояснил «Известиям», что с различными «абсолютно безответственными» инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма, выступают отдельные политики в США в рамках предвыборной борьбы, в то время как непосредственного влияния на внешнеполитический курс они не оказывают.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ страной — спонсором терроризма, об отношениях между двумя странами можно забыть.

28 июля американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.

Страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В июле советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов называл для восстановления страны сумму порядка $100 млрд каждый год. По его словам, для обеспечения макроэкономики Украине необходимо до $30 млрд в год. Такая же сумма необходима и для поддержки армии.

Тогда же министерство юстиции США адресовало конгрессу просьбу о передаче арестованного имущества РФ в пользу беженцев с Украины. Об этом 21 июля сообщила первый заместитель генерального прокурора страны Лиза Монако.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление страны должно происходить за счет конфискованных активов России и «ее олигархов». Он оценил их стоимость в €300–500 млрд. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не приемлют идею о восстановлении Украины за счет замороженных золотовалютных резервов России.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в мае назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.