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Врач назвал способ справиться с болью в пояснице без лекарств

Врач Шишонин: снять боль в пояснице поможет простое упражнение
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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Большая часть болей в спине возникает из-за неправильной осанки и перенапряжения мышц. Об этом 23 августа заявил врач, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

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По его словам, боль в пояснице может появиться даже у тех, кому еще нет и 30 лет, из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и отсутствия физической нагрузки. Шишонин отметил, что таблетка обезболивающего не является лучшим способом избавиться от этих болезненных ощущений, снять боль поможет простое упражнение.

«Лягте на спину, поднимите одну ногу, согнутую в колене, возьмитесь рукой за стопу поднятой ноги. Пытайтесь выпрямить ногу настолько, насколько это возможно. Затем хватаемся за стопу второй рукой и подтягиваем плечо к ноге (если поднята левая нога, то и тянемся левым плечом), в таком положении остаемся 15–20 секунд, аккуратно пытаясь выпрямить ногу», — рассказал врач порталу «Доктор Питер».

Шишонин подчеркнул, что главное в этом упражнении сконцентрировать внимание на пояснице, дополняет «Газета.Ru». Если боль в пояснице беспокоит часто, а упражнения не помогают, то это повод обратиться к врачу.

19 января врач-невролог Владимир Павленко рассказал, чем боль в почках отличается от боли в пояснице.

Он отметил, что если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются такие симптомы, как слабость, вялость, разбитость и повышение температуры. Если этих симптомов нет, то, значит, боль, скорее всего, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых суставах, пояснил Павленко.

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