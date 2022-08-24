Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан по делу о дискредитации Вооруженных cил России (ВС РФ). Об этом 24 августа сообщили в правоохранительных органах.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сообщил источник ТАСС.

Помощник Ройзмана Лейла Гусейнова в беседе с «РИА Новости» добавила, что в рамках расследования действий бывшего мэра Екатеринбурга правоохранительные органы собираются провести следственные действия в помещениях, занимаемых благотворительным фондом Ройзмана и частным музеем Невьянской иконы.

В 2022 году суд в Екатеринбурге три раза налагал штраф на Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Всего суммарно Ройзман был оштрафован на 150 тыс. рублей, а также получил штраф в 85 тыс. рублей за неуважение к власти. Апелляционные жалобы Ройзмана по данным административным делам были отклонены.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Тогда же бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.