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Посольство РФ считает, что США воспользовались гибелью Дугиной для «русофобских заявлений»

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Американское правительство использовало гибель журналистки и дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, чтобы сделать русофобские заявления. Об этом 23 августа сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

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«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений. В частности, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс позволил себе провести параллель между случившимся и некими «операциями под чужим флагом», которые Российская Федерация якобы неоднократно осуществляла», — написали дипломаты в Telegram-канале посольства.

Они также указали на попытки властей США создать впечатление, что Москва несет ответственность за смерть россиянки и патриота своей страны, а заявления Киева о непричастности Украины к убийству девушки не подвергаются сомнению.

«Трагическая гибель молодого политика стала потрясением для российского народа. Этот теракт не может быть поводом для очередных бесстыдных инсинуаций со стороны Госдепартамента», — заявили в посольстве.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной.

23 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия призывает ООН осудить убийство Дарьи Дугиной. Это событие он назвал «очередным преступлением киевского режима».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser ехала в Москву из подмосковной деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк с дочерью въехали на территорию России 23 июля. После подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию 21 августа. МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой.

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