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Вертолет Ми-8 вылетел на поиски 64 человек на баржах близ Сахалина

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Фото: Управление МЧС России по Хабаровскому краю
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Самолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре на поиски двух дрейфующих баржи, на которых, предварительно, находятся 64 человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю в своем Telegram-канале 24 августа.

«У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и при необходимости эвакуации людей», — говорится в публикации.

Ранее утром сообщалось, что спасательная операция в районе острова Байдукова ведется после того, как от тягача сорвало две рыболовецкие баржи. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел из-за волнения моря, в результате чего два сцепленных судна начало относить южнее в сторону острова Сахалин.

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