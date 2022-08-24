Жители Харькова рассказали об облавах на граждан с родственниками в России

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция начали разыскивать в Харькове жителей, имеющих родственников и знакомых в России. Об этом 24 августа рассказало издание «Страна.ua».

В рамках облав силовики обыскивают автомобили, проверяют документы и мобильные телефоны харьковчан. Кроме того, их допрашивают на наличие и контакты с возможными родственниками и знакомыми в России. Из-за облав в городах начались пробки, в которых жители могут простоять больше 20 минут. Кроме того, на улицах появились пешие патрули.

30 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о карательных рейдах боевиков националистического подразделения «Кракен» в Харькове, которые похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах. Десятки задержанных до настоящего момента всё еще не вернулись домой. Об их судьбах также ничего не известно.

26 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что украинские националисты похищают людей любой степени подготовленности и заставляют их воевать против Вооруженных сил России (ВС РФ).

3 мая Мизинцев рассказал об арестах и рейдах против пророссийски настроенных граждан, которые проводят сотрудники СБУ и участники так называемой «территориальной обороны». Масштабные рейды прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове, Харькове, десятки задержанных до сих пор не вернулись домой.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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