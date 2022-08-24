Центральный рынок в Лисичанске снова начал работать

В Лисичанске после длительного перерыва возобновил работу центральный рынок. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин 24 августа показал, как оживает торговое пространство.

Продавцы ставят палатки, а покупатели ищут на прилавках необходимые товары. В продаже есть кондитерские изделия, чай, мясо и свежий хлеб.

Жительницы Лисичанска Ксения и Евгения Гусевы рассказали, что благодаря поддержке российских военных успели поправиться вместе с детьми. Боевые действия они пережили в городе.

«Страшно было, они нас бомбили, осколки по двору летали, внуки в подвале сидели полтора месяца. Они как вылезли на улицу, белые были как стены. Били по нам бандеровцы, фашисты», — рассказали женщины.

Сейчас в городе спокойно — местные жители находятся под защитой российской армии. Им больше не надо прятаться в подвалах от обстрелов боевиков.

12 августа военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в Свято-Николаевский храм Лисичанска, где службы не прекращались даже под обстрелами. Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».