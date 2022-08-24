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Посольство РФ уличило США в русофобских высказываниях из-за гибели Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Власти США воспользовались гибелью дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, чтобы снова транслировать безответственные русофобские заявления, высказались во вторник, 23 августа, дипломаты посольства РФ.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство от лица США осуждает убийства мирных граждан. Он также отметил заявления Украины о непричастности к гибели Дугиной и выразил надежду на расследование российской стороной.

Позицию Госдепа раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев реакцию Госдепартамента США на убийство дочери российского философа Дугина через двое суток в формате «вымученного комментария» назвал образцом политического двуличия.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

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