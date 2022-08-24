Экс-депутат Рады Кива назвал цель визита польского президента в Киев

Очередной визит президента Польши Анджея Дуды в Киев состоялся для контроля над передачей Западной Украины под управление Варшавы, уверен экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

«Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику», — написал он 23 августа в Telegram.

Кива считает, что руководство Польши намерено реализовать планы по территориальной экспансии, несмотря на конфликт, в котором участвует ее страна-сосед.

Во вторник, 23 августа, президент Польши прибыл в Киев на поезде. Его на перроне встречала украинская делегация. Видео о своем прибытии Дуда выложил в Twitter. До этого польский глава находился с визитом в Киеве в апреле вместе с эстонским, литовским и латвийским коллегами. Главы государств проводили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.

После президент Польши прибыл в Киев с официальным визитом 22 мая. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. О том, что в будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле» Дуда заявлял еще в начале мая.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в том же месяце указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стали визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.