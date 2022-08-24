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NBC News рассказал о намерении США вложить деньги в разработку оружия для Украины

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Фото: ТАСС/Zuma/Tsgt. Robert Cloys
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Крупнейший пакет военной помощи США для Украины на $3 млрд рассчитан на оборудование, которое находится на стадии разработки, его передача может занять несколько месяцев или лет. Об этом сообщил телеканал NBC News 24 августа со ссылкой на источники.

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«Пакет может включать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое оружие из частной промышленности с новыми возможностями», — говорится в публикации.

Накануне, 23 августа, источники AP сообщили о намерении Белого объявить о пакете военной помощи в среду. При этом деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

23 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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