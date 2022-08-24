Чем дольше длится противостояние России, тем больше вероятность непоправимого ущерба для Украины, уверен экс-советник министра обороны в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative от 23 августа.

По мнению полковника и нескольких десятков сторонников конфликта вокруг Украины из числа известных американцев, ситуация дошла до решающей стадии. И никакое оружие или его количество не изменит этого.

«Горькая правда заключается в том, что внедрение новых систем вооружения не изменит стратегического исхода в ситуации на Украине. Даже если бы НАТО вместе с Вашингтоном предоставили украинским войскам поток оружия и оно достигло фронта, а не исчезло бы в черной дыре украинской коррупции, подготовка и тактика, необходимые для проведения сложных наступательных операций, у 700 тыс. человек украинской армии нет», — отметил Макгрегор.

Он напомнил, что немцы и венгры уже устали от потока украинских беженцев в Европу, теперь к пределу терпения подходят поляки, которые борются с одной из самых высоких в Европе инфляций — 15,6% в июле. Полковник отметил, что сторонники разжигания и продолжения конфликта ведут ситуацию ошибочной для Украины тропой.

«В лучшем случае это приведет к превращению Украины в уменьшенное, не имеющее выхода к морю государство между рекой Днепр и польской границей. Это результаты ошибочной политики, начавшейся в 1990-х годах при администрации [президента США Билла] Клинтона. Она привела Россию к политической изоляции от Европы и создала альянс Москвы с Пекином. Расширение НАТО до границ России никогда не было необходимым и стало катастрофическим для Европы. Чем дольше длится конфликт с Россией, тем больше вероятность того, что ущерб украинскому обществу и армии будет непоправимым», — уверен Макгрегор.

При этом он всё еще допускает вариант нейтралитета для Украины по австрийской модели. Но Вашингтон может его уничтожить, если будет настаивать на продолжении конфликта.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в ходе брифинга после саммита «Крымская платформа», посвященного поиску путей «возвращения Крыма в состав Украины», заявил о неготовности Киева к прекращению огня и стабилизации ситуации.

В начале августа сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала ошибкой то, что Запад не предоставил Украине нейтральный статус. По ее мнению, это стало катализатором конфликта, который впоследствии разгорелся между странами.