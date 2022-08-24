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Антонов отметил необходимость добросовестного отношения к обязательствам СНВ-3

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Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
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США должны сделать реальные шаги по выполнению обязательств, которые налагает на них Договор о сокращении и нераспространении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление 23 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства России в США.

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Дипломат отметил, что возобновление инспекций в рамках договора будет возможным в случае, если интересы России и США будут учитываться на равноправной и взаимной основе, а скорейшее их возобновление соответствовать интересам как Москвы, так и Вашингтона. Верификацифонный механизм, установленный СНВ-3, не может действовать в одностороннем порядке, подчеркнул он.

Антонов также акцентировал внимание на том, что санкции, наложенные Западом на Россию, фактически блокируют выполнение стратегических объектов в США российскими делегациями, так как закрытое авиационное сообщение и проблемы с получением транзитных виз не позволяют российским делегатам добраться до места проведения проверки. Утверждения Государственного департамента США о том, что санкции не препятствуют проведению проверок делегатами из России, действительности не соответствуют.

«Мы продолжаем работать с американской стороной над устранением имеющихся проблем. Вашингтон должен не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность договору и добросовестное отношение к своим обязательствам», — заключил дипломат.

Ранее, 8 августа, Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках СНВ-3 вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Об этом она уведомила вторую сторону соглашения.

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по СНВ-3 был введен в действие из-за ограничений и невыдачи транзитных виз российским делегатам, из-за чего возникла ситуация, в которой инспекция из РФ физически не могла добраться до США. Для разрешения сложившейся ситуации Вашингтону нужно определиться с дальнейшими действиями, подчеркнули в ведомстве.

Между тем президент США Джо Байден 1 августа заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

17 августа Анатолий Антонов отметил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году СНВ-3. Дипломат добавил, рассчитывает встретиться с американскими представителями в ближайшее время и рассчитывает выяснить, готовы ли в Вашингтоне приложить реальные усилия по урегулированию ситуации.

23 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о том, что взаимодействие России и США по СНВ-3 продолжается, констатировал отсутствие альтернатив этому договору и при этом добавил, что имеющиеся санкционные ограничения якобы не влияют на возможности России по проведению проверок в рамках договора.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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