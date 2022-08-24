Прага отвергла обвинение Небензи в поддержке терроризма

Правительство Чехии отвергает обвинения России в поддержке терроризма. Такое заявление 23 августа сделал премьер-министр Петр Фиала.

Он прокомментировал высказывание постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, который призвал власти Чехии к ответу после высказывания министра обороны страны Яны Черноховой об российского убийстве политолога и философа Дарьи Дугиной. По словам дипломата, заявления с подобным содержанием являются поддержкой терроризма в отношении мирных граждан.

«Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма со стороны любого представителя Российской Федерации... нельзя считать ничем иным, как проявлением в высшей степени цинизма», — приводит слова Фиалы издание České Noviny.

Также слова Небензи оценила сама Чернохова, которая заявила, что реакция Небензи является «лучшим подтверждением эффективности помощи Украине».

В тот же день Небензя призвал ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, а также возложил ответственность на западные страны за поддержку украинских террористов и курса Киева на «уничтожение как можно большего числа русских».

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.