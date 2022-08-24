Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
В районе Сахалина три судна сорвало с якоря. Идет спасательная операция, о чем в среду, 24 августа, сообщили в морском спасательном центре.
«Сорвало с якоря. Идет спасательная операция», — сказали там о происшествии ТАСС.
В экстренных службах региона добавили, что дрейфуют три судна, на борту которых находятся 54 человек.
По нашим данным, в числе сорвавшихся судов есть рыболовецкая баржа, на борту которой 12 человек. Изучается возможность привлечения буксира и вертолета для спасения людей.
В декабре 2021 года сильный шторм стал причиной того, что судно, предназначенное для перевозки грузов, — плашкоут — затонуло в магаданской бухте Нагаева. Согласно основной версии, причиной происшествия является сильная волна от циклона.