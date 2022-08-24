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Белый дом рассказал о работающем против Украины времени

Представитель Белого дома Кирби: мы знаем, что время не на стороне Украины
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Фото: ТАСС/Кирсанов Дмитрий
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Время работает против Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN 23 августа.

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«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — передает его слова «РИА Новости».

Он добавил, что американская сторона и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.

16 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт вокруг Украины. Он указал на то, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

3 июля Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло, несмотря на то что США продолжают оказывать поддержку украинской стороне. Он добавил, что Путин «не продемонстрировал признаков интереса к переговорам».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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