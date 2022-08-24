Захарова считает заявление Трасс о ядерном оружии достойным новой серии «Остина Пауэрса»

Заявление главы МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие напомнило официальному представителю МИД России Марии Захаровой сцену для новой серии комедийных приключений шпиона Остина Пауэрса.

«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина», — написала она в Telegram 24 августа.

Так Захарова прокомментировала очередное обещание потенциального премьера Британии Трасс, которая 23 августа заверила избирателей при необходимости использовать ядерную кнопку, так как, по ее мнению, это важная обязанность главы правительства страны.

Кроме того, Трасс на страницах The Daily Telegraph заявила, что в случае избрания главой правительства страны она намерена чаще рассекречивать данные спецслужб о планируемых действиях России, сообщает «Газета.Ru».

19 августа Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Комментарий был сделан в свете заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что российский лидер планирует принять очное участие в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали. С российской стороны информации о намерении встречаться с представителем Великобритании не поступало.

Станет ли Трасс новым премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии будет объявлено 5 сентября в 14:30 мск. Пока конкуренцию ей составляет бывший министр финансов Риши Сунак. Оба кандидата вышли в последний тур выборов 20 июля.

Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.