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Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа

Гидрометцентр РФ: отсутствие осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 24 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Погода с небольшой облачностью, отсутствием осадков и до 33 градусов тепла ожидают москвичей в среду, 24 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 31 до 33 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение вплоть до +15 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 28 до 33 градусов тепла в дневное время суток и от +12 до +17 градусов — в ночное.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

22 августа МЧС предупредило о пожароопасности пятого класса на территории Москвы в период с 23 по 25 августа, в связи с чем жителям столицы рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Кроме того, население Московской области уведомили о риске возникновения лесных и торфяных пожаров.

Тем же днем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» пообещала на текущей неделе в дневные часы жаркую, в ночные — душную погоду до пятницы включительно. При этом минимальная температура воздуха сохранится на уровне 17–19 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал жару в столице, которая будет длиться на протяжении всей недели.

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