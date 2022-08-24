В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги

Уничтожение памятников в Латвии — это проявление русофобии. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-депутат сейма республики, депутат Рижской думы Яков Плинер, комментируя начавшиеся 23 августа работы по сносу мемориала Освободителям.

«В Латвии принят и принимается целый ряд, по моему мнению, дискриминационных законов. Это закон об образовании, о гражданстве, закон — это не точная формулировка по названию, но точная по смыслу — об избавлении от советского наследия. Уже полным ходом идет снос памятников. И как пик этого безобразия — начались работы по сносу и уничтожению памятника Освободителям в Риге. <…> Уничтожение памятников, я считаю, — русофобия», — отметил он.

Как напомнил латвийский политик, на снос мемориала было выделено €2,1 млн, хотя, по его словам, эти деньги можно было бы потратить на социальную помощь людям.

Также принято указание до 15 ноября уничтожить 69 мемориалов, но на самом деле речь идет о более 300 памятников-символов, под которыми не лежат останки воинов, добавил Плинер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Умные люди стараются с соседями дружить, Латвия поступает наоборот»