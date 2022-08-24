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В Латвии раскритиковали решение властей по визам и ВНЖ для россиян

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Фото: REUTERS/Michal Fludra
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Ограничения Латвии на выдачу виз и продление вида на жительство (ВНЖ) для россиян — это недружественный акт, который нанесет ущерб, в том числе и самой прибалтийской республике. Об этом в интервью «Известиям» в среду, 24 августа, рассказал экс-депутат сейма, депутат Рижской думы Яков Плинер.

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Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, предполагающие приостановку выдачи долгосрочных виз, а также продления ВНЖ гражданам РФ и Белоруссии до 30 июня 2023 года.

«Это недружественный акт со стороны Латвии по отношению и к России, и к Белоруссии. Соседей не выбирают, и умные люди стараются с соседями дружить, Латвия же поступает с точностью до наоборот», — подчеркнул рижский депутат.

По словам латвийского политика, подобное решение обернется негативными последствиями как для россиян, которые поверили в Латвию и обосновались в ней, так и для самой республики.

Однако власти страны действуют по принципу «сам дал слово, сам взял его обратно», отметил Плинер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Умные люди стараются с соседями дружить, Латвия поступает наоборот»

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