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ФРГ подписала с Канадой соглашение на поставки экологичного водорода

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Фото: Global Look Press/XinHua/Liang Sen
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Канада намерена начать поставки экологически чистого водорода, производимого ветряными электростанциями, в Германию к 2025 году Это станет первым шагом в партнерстве, призванном помочь крупнейшей экономике Европы снизить зависимость от ископаемого топлива, пишет Bloomberg 23 августа.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц подписали пятилетнее водородное соглашение в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на восточном побережье с богатым потенциалом ветроэнергетики. Страны обязуются создать «трансатлантическую цепочку поставок водорода задолго до 2030 года, чтобы первые поставки осуществить в 2025 году».

Канада стремится стать «крупным производителем и экспортером водорода, а также связанных с ним чистых технологий», и хочет привлечь прямые иностранные инвестиции для строительства инфраструктуры. Германия намерена «импортировать значительное количество возобновляемого водорода для снижения углеводородной и угольной зависимости секторов промышленности в соответствии со своей целью по климатической нейтральности к 2045 году.

Выступая ранее в тот же день на бизнес-конференции в Торонто, Шольц сказал, что Канада «обладает почти безграничным потенциалом стать сверхдержавой в области устойчивой энергетики и устойчивого производства ресурсов». В этой связи Германия готова стать «одним из ближайших партнеров» Канады, добавил он.

Канадские и немецкие власти всё еще изучают варианты поставок сжиженного природного газа в Германию, но Трюдо заявил в понедельник, 22 августа, что для обоснования строительства экспортной инфраструктуры на восточном побережье Канады должны быть веские экономические аргументы.

Выразив поддержку усилиям Шольца по отказу своей страны от российского газа, премьер-министр заявил, что он был бы готов облегчить бремя реструктуризации энергосистемы, если частный сектор решит, что проекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) имеют экономический смысл.

О намерении заменить российский газ СПГ из Канады еще в конце июня писала Die Welt. Издание узнало, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса.

Однако 23 августа Die Zeit сообщила, что попытка канцлера Шольца договориться с премьер-министром Трюдо о поставках сжиженного природного газа закончилась провалом. При нынешних ценах экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона вряд ли сможет выйти на окупаемость в будущем, указала газета.

Накануне Шольц прибыл в Монреаль, чтобы договориться о поставках канадского газа в Германию вместо российского. Он отметил, что «Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия».

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В итоге в стране начался газовый кризис.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в виду санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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