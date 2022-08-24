Небензя заявил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Российская делегация представила в Совете безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 августа заявил постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Оно транслировалось на официальном сайте организации.

«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал дипломат.

Он также заявил, что за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала и подчеркнул, что «киевский режим не прекращает атаки на станцию».

Ранее в этот день директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной агентство может посетить ЗАЭС через несколько дней. Небензя также сообщил о надеждах Москвы на визит миссии на АЭС в конце августа — начале сентября.

Тогда же министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержала идею о скором направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны вооруженных формирований Украины. На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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