Задержаны подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников МВД

Следственный комитет (СК) России задержал троих подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников МВД во время пожара в подмосковных Мытищах. Об этом Главное следственное управление СК России по Московской области сообщило 23 августа на своем официальном сайте.

По данным следствия, вечером 22 августа в Мытищах произошел пожар в торговых рядах и кафе. На место прибыли сотрудники МВД России, которые попросили стоявших рядом с местом возгорания людей отойти на безопасное расстояние. Трое мужчин начали вести себя агрессивно и нанесли несколько ударов полицейским.

В настоящее время с задержанными проводят следственные мероприятия, в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемым меры пресечения.

17 августа начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о жителе Балашихи, который ворвался в больницу на шоссе Энтузиастов и избил трех сотрудников хирургического отделения. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде.