Реклама
Прямой эфир
Армия
Рядовой Головко в ходе боя взял в плен обладавшего ценной информацией боевика
Мир
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости
Мир
Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября
Мир
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки
Мир
В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам
Мир
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Мир
Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного
Мир
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова
Мир
Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков
Мир
В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка
Мир
Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной
Мир
Небензя назвал безответственными призывы о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Задержаны подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников МВД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России задержал троих подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников МВД во время пожара в подмосковных Мытищах. Об этом Главное следственное управление СК России по Московской области сообщило 23 августа на своем официальном сайте.

Товарная тревога: что могло стать причиной пожара на складе OZON
Ущерб от возгорания превышает 10 млрд рублей, продавцы и покупатели могут рассчитывать на компенсацию

По данным следствия, вечером 22 августа в Мытищах произошел пожар в торговых рядах и кафе. На место прибыли сотрудники МВД России, которые попросили стоявших рядом с местом возгорания людей отойти на безопасное расстояние. Трое мужчин начали вести себя агрессивно и нанесли несколько ударов полицейским.

В настоящее время с задержанными проводят следственные мероприятия, в ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемым меры пресечения.

17 августа начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о жителе Балашихи, который ворвался в больницу на шоссе Энтузиастов и избил трех сотрудников хирургического отделения. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022