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ФРГ заявила о желании сотрудничать с РФ по модернизации госпиталя для ветеранов

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Фото: Яндекс
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Германия надеется продолжать модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, заявили 23 августа в министерстве иностранных дел ФРГ.

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«Федеративная Республика несет свою историческую ответственность и на этом фоне имеет место «гуманитарный жест», согласованный для жертв блокады Ленинграда. Таким образом, проект, запущенный в 2019 году, должен быть продолжен», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Частью проекта является модернизация госпиталя для ветеранов войны в Санкт-Петербурге. Для его реализации требуется современное медицинское оборудование, большую часть которого необходимо закупать на международном уровне, пояснили в министерстве.

Организационные и другие процессы в ходе модернизации требуют времени и тщательного планирования, однако современная геополитическая ситуация не всегда гарантирует их выполнение.

«Мы хотим, чтобы модернизация госпиталя была осуществлена как можно быстрее», — отметили при этом в МИД Германии.

Инициатива Берлина по модернизации госпиталя для ветеранов в Санкт-Петербурге оказалась под угрозой срыва, по заявлению замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.

Уполномоченная Берлином организация — Германское общество международного сотрудничества — без объяснения причин с мая текущего года приостановила выполнение взятых на себя обязательств по оснащению стерилизационного отделения госпиталя необходимым новым оборудованием, сообщил он 18 августа.

Нечаев добавил, что Россия ждет со стороны ФРГ экстренных мер по возобновлению реализации проекта.

«Дальнейшее затягивание создает угрозу здоровью, прежде всего пациентов госпиталя, включая ветеранов-блокадников весьма преклонного возраста. Сам гуманитарный жест, задуманный как благое дело, рискует превратиться в свою противоположность», — подчеркнул дипломат.

Ранее, в январе 2019 года, правительство ФРГ заявляло о намерении выделить €12 млн на реконструкцию Госпиталя для ветеранов войн и создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников в рамках гуманитарного жеста.

Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в 2016 году отметил 70-летие со дня основания. Является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Среди российских госпиталей для ветеранов войн является самым крупным стационаром по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого возраста.

В январе 2022 года в Санкт-Петербурге на территории Военно-медицинского музея открылась экспозиция Музея блокадной медицины. Открытие состоялось накануне 78-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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