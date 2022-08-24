Поставка Украине 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн «изменит» ход специальной операции в Донбассе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте 23 августа.

«Стоимость одной системы HIMARS — $4 млн. Стоиомсть 50 систем — $200 млн + боеприпасы. Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой <спецоперации>», — написал он.

23 августа стало известно, что США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд. В отличие от предыдущих пакетов военной помощи новый транш будет направлен на то, чтобы помочь Украине укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также он должен показать Киеву, что США намерены продолжать свою поддержку.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

23 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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