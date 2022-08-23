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Президент Украины Зеленский пригрозил отобрать Крым у России «любыми средствами»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева вернуть Республику Крым «любыми средствами», об этом он сообщил во вторник, 23 августа, в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа».

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«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — приводит его слова Reuters.

Ранее, 11 августа, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.

Между тем представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева 17 июня заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные. 3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея Киева вернуть Крым под свой контроль военным путем является абсурдной.

До этого, 10 августа, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом «очередным пшиком». При этом он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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