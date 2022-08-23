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Сенатор Бондарев ответил на призывы Украины «конфисковать российский газ»

Сенатор Совфеда Бондарев предупредил, что Россия не позволит Украине воровать ее газ
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Фото: РИА Новости
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Предложение депутата и бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова «конфисковать остаток российского газа и наполнять им свои хранилища» является преступным и неадекватным, заявил во вторник, 23 августа, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

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«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить», — написал он в Telegram.

Бондарев недоумевает, о каком праве рассуждает украинский парламентарий, и призывает называть вещи своими именами. А именно желание Украины поставлять Европе газ и тем хотя бы частично покрыть дефицит бюджета и прослыть спасителем континента в энергокризисе, тем самым поставив в зависимую позицию тех, от кого сейчас Киев полностью зависим сам.

«Вот и предлагает депутат рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы», — заключил сенатор.

Свое решение энергокризиса Разумков высказал 23 августа на страницах «Украинской правды». Для этого, по его мнению, Киев должен начать воровать газ из России, который идет по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, и продавать его самостоятельно в страны Евросоюза.

Также в этот день Киев разорвал соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе «Северного потока» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. Отмечается, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы.

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