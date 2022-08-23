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ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Лагерь террористов из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» уничтожен воздушно-космическими силами России в Сирии. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

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«ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джебхат ан-Нусры», причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-Шейхун и Саракиб провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — заявил он в ходе брифинга.

Егоров добавил, что в провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела террористов из района Тардин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кинсибба один сирийский военнослужащий был ранен.

В начале августа сирийская армия предотвратила попытку прорыва террористической группы из Идлибской зоны деэскалации, в результате чего были уничтожены три боевика. Это заставило остальных боевиков отступить.

Также в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии 7 августа предупреждали, что в Идлибе боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят инсценировку ударов ВКС России и сирийской армии по мирному населению.

Ситуация в Сирии также стала темой для обсуждения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи 5 августа. Как сообщил тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, очень важно не допускать действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии.

6 августа по итогам переговоров турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом. Лидеры подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

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