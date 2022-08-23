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Синоптик спрогнозировал срок снижения концентрации гари в Москве

Синоптик Леус: уровень гари в воздухе в Москве и области не уменьшится до четверга
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Уровень гари в воздухе в Москве и Московской области не уменьшится до четверга, 25 августа. Об этом 23 августа заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Погода нисколько не меняется, на какие-то изменения в направлении ветра жителям столичного региона стоит надеяться лишь в четверг, а до этого в ночные, вечерние и утренние часы концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет увеличиваться, днем она будет уменьшаться — так было сегодня, так будет и завтра», — заявил он «РИА Новости».

Вечером 23 августа запах гари стал снова ощущаться в некоторых районах Москвы и Подмосковья, в том числе в центре столицы.

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа. Особенно сильно его ощущают ночью и рано утром. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. После обращений о запахе гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в столице.

Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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