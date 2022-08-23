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Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения

Минфин РФ сообщил о денонсировании Украиной соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина разорвала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом 23 августа сообщило Министерство финансов России.

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«Украина нотой от 8 июня 2022 года № 612119/23-017-65 официально уведомила Российскую Федерацию о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 08.02.1995 согласно положениям статьи 28 Соглашения», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минфине отметили, что в соответствии с упомянутой нотой украинской стороны и ответной нотой со стороны России от 23 августа соглашение прекратит свое действие 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника. Также это коснется доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года.

Ранее, 23 августа, Украина расторгла соглашение с РФ о параллельной работе энергетических систем. До этого, в июле, страна вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в таможенных делах. Это решение поддержали 327 депутатов рады.

В июне Украина также прекратила ряд соглашений с Россией по вопросам ядерной безопасности. Было прекращено функционирование соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности от 14 августа 2002 года. По этому соглашению ведомства обменивались информацией и сотрудничали в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Всего с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

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