Незаконную свалку строительного мусора выявили в Нижегородской области

На территории деревни Анкудиновка в Кстовском районе Нижегородской области выявлена незаконная свалка строительного мусора. Об этом сообщает региональный Росприроднадзор.

В ведомство обратились жители Анкудиновки, которые рассказали о скоплении строительного мусора на улице Мира. Прибывшие на место инспекторы подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства.

Как уточняет ИА «НьюсНН», на участке зафиксировали навалы остатков кирпича, древесных материалов и другого мусора.

Росприроднадзор вынес Афонинскому сельсовету предостережение. Теперь местная администрация обязана ликвидировать свалку.

17 августа сообщалось, что в Красноярске на территории несанкционированных свалок появятся камеры видеонаблюдения. Оборудование позволит в режиме реального времени следить за территориями, а также сможет распознавать номера машин, которые свозят мусор.