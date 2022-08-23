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Зеленский заявил, что Киев будет возвращать Крым «любыми средствами»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. Об этом он сообщил 23 августа на саммите «Крымская платформа».

«Крымский мост находится под надежной защитой»
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«Крым — это наша территория, мы ее будем возвращать любым путем, который мы решим использовать. Решим самостоятельно, без консультаций с каким-либо другим государством мира», — приводит его слова Reuters.

Также в ходе разговора с журналистами Зеленский заявил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и поэтому не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся ее войска.

17 августа стало известно, что США разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

Также в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, мост является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что сооружение имеет большое военное значение.

15 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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