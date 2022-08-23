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Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники второго саммита «Крымская платформа» разговорами о «возвращении полуострова в состав Украины» отдаляются от Республики Крым дальше и дальше. Они не более чем политические фрики, заявил во вторник, 23 августа, глава региона Сергей Аксенов.

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«Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение «Крымской платформы» отдаляет ее от Крыма всё дальше и дальше», — заявил Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».

Он также указал на то, что Киеву не видать Крыма «как своих ушей».

Ранее в этот день в онлайн-формате начался саммит «Крымская платформа» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В его проморолике было заявлено, что Киев демонтирует Крымский мост после возвращения полуострова под свой контроль и подключит регион к европейской энергосети с последующим привлечением западных туристов.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал слова о демонтаже Крымского моста фантазией Зеленского.

На самом саммите Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами». Он отметил, что для этого не понадобятся консультации с другими странами.

23 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил «Известиям», что Крымский мост и курортные районы республики надежно защищены.

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