Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков

Участники второго саммита «Крымская платформа» разговорами о «возвращении полуострова в состав Украины» отдаляются от Республики Крым дальше и дальше. Они не более чем политические фрики, заявил во вторник, 23 августа, глава региона Сергей Аксенов.

«Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение «Крымской платформы» отдаляет ее от Крыма всё дальше и дальше», — заявил Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».

Он также указал на то, что Киеву не видать Крыма «как своих ушей».

Ранее в этот день в онлайн-формате начался саммит «Крымская платформа» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В его проморолике было заявлено, что Киев демонтирует Крымский мост после возвращения полуострова под свой контроль и подключит регион к европейской энергосети с последующим привлечением западных туристов.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал слова о демонтаже Крымского моста фантазией Зеленского.

На самом саммите Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами». Он отметил, что для этого не понадобятся консультации с другими странами.

23 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил «Известиям», что Крымский мост и курортные районы республики надежно защищены.