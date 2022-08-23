Участок земли площадью 90 га выделили под трамвайную сеть в Ростове

В Ростове-на-Дону под третий этап новой трамвайной сети выделили земельный участок площадью 90,5 га. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на разрешение на планировку, опубликованное на портале мэрии.

В понедельник, 22 августа, ООО «Синара – Городские транспортные сети» получило разрешение на разработку документации по третьему этапу трамвайной сети. Строительство запланировано в границах улиц Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева и проспекта Солженицына.

Уточняется, что компании в течение года предстоит распланировать под третий этап участок площадью 90,5 га. Он расположен на территории Железнодорожного и Советского районов города.

Также одобрена корректировка уже готового проекта планировки по улицам Еременко – Еляна – Ткачева и Солженицына, утвержденного еще в октябре 2019 года.

В феврале этого года сообщалось, что Ростов-на-Дону примет участие в федеральной программе по улучшению электротранспорта. В городе планируется преобразовать уже существующую трамвайную сеть, построить новые пути в отдаленные микрорайоны и запустить скоростной трамвай.

Ожидается, что скоростной электротранспорт запустят после 2023 года. Проект оценили в 51 млрд рублей.

Вся необходимая документация по проекту должна быть подготовлена до конца 2022-го. Первый этап его реализации планируют начать в 2023 году.