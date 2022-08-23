В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка

В Италии открылась художественно-документальная выставка, которая рассказывает правду о событиях на Украине и предыстории конфликта. Об этом сообщается на сайте местной галереи современного искусства «Праманта Арте» (Pramantha Arte), организовавшей выставку.

Сообщается, что экспозиция под названием «Специальная Операция Сила. Искусство вне лицемерия» подготовлена галереей при поддержке посольства РФ и генконсульства РФ в Палермо.

На выставке представлено 16 работ российских, итальянских и европейских авторов — художников, графических дизайнеров, скульпторов и журналистов, ставших свидетелями событий в Донбассе начиная с 2014 года.

Документальная часть экспозиции включает работы трех фотожурналистов — Джорджо Бьянки, который следит за происходящим на Украине с 2013 года, Витторио Николы Ранджелони, живущего в Донбассе с 2015 года, и Сони ван ден Энде, военного корреспондента из Нидерландов.

В публикации на сайте галереи поясняется, что их снимки реконструируют историю войны на Украине начиная от столкновений на Евромайдане в конце 2013 года с последующим государственным переворотом в 2014 году и восьмью годами насилия и массовых убийств, от которых пострадало русскоязычное население Донбасса, и до сегодняшнего дня.

Художественную часть выставки представляют произведения художников из России, Италии, Греции и Турции, большинство из которых — женщины.

Отмечается, что представленные работы имеют художественное и документальное наполнение.

«Выставка стала результатом необходимости противостоять запутанному и антиисторическому журналистскому повествованию о военных событиях в Донбассе из желания отвергнуть все формы искажения и дискриминации, обличить взращиваемую политическую и культурную ненависть между народами», — приводятся в публикации слова кураторов экспозиции.

Кураторы подчеркивают, что название для выставки было выбрано неслучайно. Слово «сила» в этом словосочетании соотносится с географическим названием местного горного хребта и по их задумке призвано символизировать природную силу, силу предков и традиций.

«Несомненно, мы живем в период чрезвычайной ситуации, и это требует «специальной операции», способной восстановить человеческое чувство гражданского сосуществования, операции, способной вернуть равенство, свободу и справедливость», — подчеркнула одна из кураторов выставки Мария Розария Галло.

Россия продолжает спецоперацию по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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