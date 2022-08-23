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В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка

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Фото: РИА Новости
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В Италии открылась художественно-документальная выставка, которая рассказывает правду о событиях на Украине и предыстории конфликта. Об этом сообщается на сайте местной галереи современного искусства «Праманта Арте» (Pramantha Arte), организовавшей выставку.

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Сообщается, что экспозиция под названием «Специальная Операция Сила. Искусство вне лицемерия» подготовлена галереей при поддержке посольства РФ и генконсульства РФ в Палермо.

На выставке представлено 16 работ российских, итальянских и европейских авторов — художников, графических дизайнеров, скульпторов и журналистов, ставших свидетелями событий в Донбассе начиная с 2014 года.

Документальная часть экспозиции включает работы трех фотожурналистов — Джорджо Бьянки, который следит за происходящим на Украине с 2013 года, Витторио Николы Ранджелони, живущего в Донбассе с 2015 года, и Сони ван ден Энде, военного корреспондента из Нидерландов.

В публикации на сайте галереи поясняется, что их снимки реконструируют историю войны на Украине начиная от столкновений на Евромайдане в конце 2013 года с последующим государственным переворотом в 2014 году и восьмью годами насилия и массовых убийств, от которых пострадало русскоязычное население Донбасса, и до сегодняшнего дня.

Художественную часть выставки представляют произведения художников из России, Италии, Греции и Турции, большинство из которых — женщины.

Отмечается, что представленные работы имеют художественное и документальное наполнение.

«Выставка стала результатом необходимости противостоять запутанному и антиисторическому журналистскому повествованию о военных событиях в Донбассе из желания отвергнуть все формы искажения и дискриминации, обличить взращиваемую политическую и культурную ненависть между народами», — приводятся в публикации слова кураторов экспозиции.

Кураторы подчеркивают, что название для выставки было выбрано неслучайно. Слово «сила» в этом словосочетании соотносится с географическим названием местного горного хребта и по их задумке призвано символизировать природную силу, силу предков и традиций.

«Несомненно, мы живем в период чрезвычайной ситуации, и это требует «специальной операции», способной восстановить человеческое чувство гражданского сосуществования, операции, способной вернуть равенство, свободу и справедливость», — подчеркнула одна из кураторов выставки Мария Розария Галло.

Россия продолжает спецоперацию по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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