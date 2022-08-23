Реклама
Прямой эфир
Мир
Муж Пелоси приговорен к одному дню исправительных работ
Мир
В МИД России выразили надежду на понимание Францией опасности обстрелов ЗАЭС
Мир
Американский миллиардер Робертсон умер в возрасте 90 лет
Мир
Немцев разозлил призыв идти на жертвы ради Украины
Мир
В Киеве заявили о готовности Украины вступить в Евросоюз в 2024 году
Мир
Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дугиной
Экономика
Росрыболовство допустило отсутствие улова сайры в этом году
Мир
Зеленский заявил о неготовности Киева сложить оружие
Мир
США объявят о новом пакете военной помощи Украине ко Дню независимости
Мир
В ООН выразили надежду на отсутствие эскалации в случае учений США и Южной Кореи
Мир
Губернатор Севастополя назвал детской игрой свое исключение из санкционного списка
Мир
Зеленский пригрозил вернуть Крым в состав Украины «любыми способами»
Сюжет:

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил 23 августа о скором изменении хода российской спецоперации по защите Донбасса. По его мнению, на это повлияет поставка Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Одна система HIMARS — $4 млн. Пятьдесят систем — $200 млн + боеприпасы. ‹...› Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход (спецоперации РФ. — Ред.)», — написал он в Twitter.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что миллиардная военная помощь Украине со стороны западных государств не помешает реализовать цели и задачи российской спецоперации.

12 августа полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в беседе с изданием Newsweek отметил, что запасы ракет к РСЗО HIMARS у Украины могут закончиться в течение 3–4 месяцев.

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он указал, что российские системы ПВО «щелкают иностранные вооружения как орехи».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022