Советник главы офиса Зеленского Подоляк: передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил 23 августа о скором изменении хода российской спецоперации по защите Донбасса. По его мнению, на это повлияет поставка Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Одна система HIMARS — $4 млн. Пятьдесят систем — $200 млн + боеприпасы. ‹...› Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход (спецоперации РФ. — Ред.)», — написал он в Twitter.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что миллиардная военная помощь Украине со стороны западных государств не помешает реализовать цели и задачи российской спецоперации.

12 августа полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в беседе с изданием Newsweek отметил, что запасы ракет к РСЗО HIMARS у Украины могут закончиться в течение 3–4 месяцев.

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он указал, что российские системы ПВО «щелкают иностранные вооружения как орехи».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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