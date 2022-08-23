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В МИД Китая напомнили западным странам слова Ленина о демократии

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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
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Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь 22 августа в своем аккаунте в Twitter сделал репост картинки с цитатой из книги Владимира Ленина «Государство и революция» с подписью «вот что такое демократия на Западе».

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«Демократия для незначительного меньшинства, демократия для богатых — вот что такое демократия в капиталистическом обществе», — процитировал автор публикации Владимира Ленина.

Это не первый раз, когда МИД КНР позволяет себе критические высказывания в адрес Вашингтона и союзников. 16 августа Лицзянь репостнул в Twitter картинку, которая высмеивает представления властей США об их действиях.

На иллюстрации показано, как видят свои действия на международной арене США и остальные страны.

Так, на фотографии изображено несколько конфликтов, в которых принимала участие американская сторона. В их числе ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, военная кампания в Пакистане, вьетнамская и корейская войны, вторжение в Ирак и Афганистан.

8 августа Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter картинку с надписью «демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy. — Ред.)». На иллюстрации изображены три военных конфликта с участием американских военных, в которых Вашингтон использовал демократию как повод для применения своих вооруженных сил.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

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