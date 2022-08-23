Жителям Ставрополья вынесли приговор за незаконный вылов рыбы

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении двух браконьеров, которые выловили 142 экземпляра рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Изобильненского районного суда.

Установлено, что 28 декабря 2021 года двое мужчин спустили на воду лодку «Нептун», проплыли вдоль дамбы и выставили рыболовные сети, раскинув их в воде друг за другом. На следующий день они выловили 142 экземпляра рыбы и были задержаны инспекторами.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил около 77 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», пишет NewsTracker.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

22 августа сообщалось, что Ленинский районный суд Республики Крым вынес решение по делу группы браконьеров, которых обвинили в незаконном вылове в Азовском море краснокнижных видов рыбы. Во время незаконной рыбалки обвиняемые поймали около 400 кг рыбы — 67 экземпляров стоимость около 10 млн рублей.