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Цена барреля нефти марки Brent превысила $100 впервые с 12 августа

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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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К 20:36 мск цена на нефть Brent достигала $100,23 за баррель.

28 июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов спрогнозировал в беседе с «Известиями», что цена нефти может повыситься до $115–116 за баррель.

За день до этого управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова рассказала «Известиям», что цены на сентябрьский фьючерс нефти Brent останутся в зоне $100–107 за баррель.

6 июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что на нефтяной рынок влияют разные факторы. По его словам, ситуация будет меняться в зависимости от того, будет ли усиливаться западное давление на Россию и что будет происходить с соблюдением странами Запада собственных санкций против РФ.

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