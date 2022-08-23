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В Донецке отменили празднование Дня города

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Власти Донецка отменили празднования Дня города и Дня шахтера, которые должны были состояться 28 августа. Об этом 23 августа заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В связи со сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

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Кулемзин также поздравил горожан с предстоящими праздниками, пожелав скорейшей победы и долгожданного мира.

Ранее в этот день центр Донецка подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Были зафиксированы прямые попадания артиллерийских снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу «Централь», где останавливаются журналисты. Кроме того, повреждения получили жилые дома и автомобили.

К вечеру вторника число погибших от удара возросло до четырех, еще десять человек получили ранения.

Очевидцем ударов ВСУ по Донецку стал военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин. Он находился в городе, когда одна из ракет прилетела в центр. Звук от ее разрыва слышен на видео. По словам местных жителей, дома от ракетных ударов «ходили ходуном». Один из мужчин рассказал журналисту, что при обстреле погиб его друг, который в это время был за рулем автомобиля.

20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район Донецка погиб мирный житель. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела города со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Обстрелы ведутся преимущественно с использованием боеприпасов НАТО. Так, накануне сообщалось, что ночью украинские подразделения выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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