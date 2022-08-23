Проспект Жукова отремонтируют в Волгограде к ноябрю

В Волгограде к ноябрю 2022 года планируют отремонтировать проспект Жукова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен обустроить основание дороги, уложить два слоя асфальта, смонтировать плиты перекрытия и подборных колец, а также установить люки колодцев и бордюры, нанести разметку.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», работы пройдут в несколько этапов на участке проспекта Жукова от улицы Каспийской до улицы Джаныбевской. Первый этап стартует 15 сентября и завершится 30-го числа того же месяца, второй должны реализовать в период с 1 октября по 1 ноября.

Определить исполнителя планируется 2 сентября. Максимальная стоимость контракта с ним составит 39 млн рублей.