Крытую арену для занятий конкуром планируют построить в Орске

В Орске планируется обустроить крытую арену для занятий конкуром. Об этом глава города Василий Козупица рассказал на аппаратном совещании в администрации.

По его словам, сейчас в городе действует единственная муниципальная школа для занятий конкуром, но на ней можно заниматься только в летнее время. Крытая арена позволит сделать обучение круглогодичным.

Главе городского спорткомитета Сергею Ротмистрову дано поручение проработать вопрос строительства арены и выяснить, что необходимо для реализации проекта.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», конкур является видом конного спорта, который представляет собой соревнования по преодолению препятствий различной сложности в определенном порядке.