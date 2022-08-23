Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл 23 августа с рабочим визитом в Узбекистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в Минобороны России.

Совещание состоится в среду, 24 августа. Помимо России, в нем примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Белоруссии как страны — наблюдателя при ШОС.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Одной из тем разговора стал предстоящий саммит ШОС.

14 июля все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита в Самарканде.

Саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Сотрудничество между странами — участницами организации происходит на различных уровнях — от укрепления стабильности и безопасности в мире до развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, а также научного и культурного взаимодействия.