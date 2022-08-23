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В Совфеде назвали фантазиями Зеленского слова о демонтаже Крымского моста

Сенатор Джабаров назвал фантазиями Зеленского слова о демонтаже Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Слова о демонтаже Крымского моста являются фантазией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 августа заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно», — сказал он «РИА Новости», сделав отсылку к названию советского фильма.

Ранее в этот день начался саммит «Крымская платформа». В его проморолике было заявлено, что Украина демонтирует Крымский мост после возвращения полуострова под свой контроль.

На самом саммите Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами». Он отметил, что для этого не понадобятся консультации с другими странами.

23 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил «Известиям», что Крымский мост и курортные районы республики надежно защищены.

17 августа газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. В ответ Джабаров предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.

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