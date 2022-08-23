Первый этап благоустройства сквера на улице Коммунистической завершили в Гае

В Гайском городском округе (Оренбургская область) завершили первый этап благоустройства сквера на улице Коммунистической. Об этом сообщает региональное правительство.

На территории уже заасфальтировали проезды для автомобилей и тротуары, уложили плитку, установили качели и скамейки, обустроили клумбы для цветников. Также специалисты обновили систему освещения и смонтировали систему видеонаблюдения.

Как уточняет 56orb.ru, работы прошли по проекту «Формирование комфортной городской среды». Горожане выбрали проект благоустройства сквера во время голосования.

По данным издания, сквер на улице Коммунистической появился в Гае еще в 60-е годы прошлого века. Место отдыха всегда пользовалось популярностью у местных жителей, однако длительное время нуждалось в обновлении.