Две интерактивные спортплощадки установят в Оренбуржье

В Оренбургской области появятся многофункциональные интерактивные спортплощадки. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Олег Панькин.

По его словам, в 2022 году новые объекты установят на территории школы № 79 в Оренбурге и на территории спортивно-оздоровительного центра «Ташла» в Тюльганском районе. Из федерального бюджета по проекту «Бизнес-спринт» на эти цели выделят 26 млн рублей, еще 5,7 млн рублей направят из региональной казны.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», муниципалитет должен за свой счет подготовить основание и софинансировать закупку оборудования в размере 5% от общей суммы.

Интерактивная спортплощадка включает мини-футбольное поле, трибуну на 100 мест, площадки для игры в волейбол и баскетбол, воркаут-зоны, беговые дорожки, несколько силовых тренажеров. По QR-коду можно будет получить инструкцию по их использованию. Также с помощью телефона пользователь может создать индивидуальную программу тренировок.

Всего в рамках проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») в разных регионах страны установят почти 200 таких площадок и более 80 модульных спортзалов.